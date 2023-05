Luciano Spalletti donne les raisons de sa très surprenante décision

C'était la bombe de ces derniers jours à Naples : héros de toute une ville, Luciano Spalletti, fraîchement couronné champion d'Italie, a annoncé son départ. Et pas pour un autre club...

Luciano Spalletti a annoncé son départ de Naples à la fin d'une saison exceptionnelle, qui a vu les Partenopei décrocher leur premier titre depuis 1990. Une annonce surprenante, mais qui est liée à la volonté de l'entraîneur italien de prendre du recul.

Spalletti a ainsi déclaré qu'il prendrait (au moins) une année sabbatique. "Je m'arrête après cette saison, je n'entraînerai plus Naples ni plus aucune équipe. J'ai besoin de repos", révèle-t-il à la RAI. "Je me sens un peu fatigué, j'ai besoin de me mettre un peu en retrait".

L'entraîneur de 64 ans entraîne le Napoli depuis 2021, après avoir notamment entraîné l'AS Rome, l'Inter Milan et le Zenit Saint-Pétersbourg.