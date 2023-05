Genk prend des mesures de sécurité avant le match contre l'Antwerp

Ce dimanche, Genk accueille l'Antwerp à la Cegeka Arena dans le cadre de la dernière journée des Champîons' Play-offs. Le club hôte a pris des mesures de sécurité.

Sur le site du KRC Genk, il est écrit que des supporters de l'Antwerp essayeraient d'obtenir une place dans la tribune "home" de Genk.

Le PDG, Erik Gerits, a expliqué que Genk va prendre des mesures pour éviter tout débordement. "Notre message est clair. Les supporters anversois sont les bienvenus dans la section visiteurs. La section d'accueil de la Cegeka Arena est réservée à nos propres fans (...) Le club a donc décidé, en concertation avec les services de sécurité, de filtrer toute personne ayant acheté un billet pour dimanche."

"Jusqu'à présent, il est devenu clair qu'une trentaine de supporters ont des sympathies anversoises. Leurs billets seront bientôt annulés. Le jour même du match, nous procédons à des contrôles plus stricts à l'entrée du stade. De plus, nous fournissons des stewards supplémentaires et du personnel de sécurité supplémentaire dans le stade. Pendant le match, nous surveillerons de près le comportement des supporters", a poursuivi Gerits, expliquant que Genk ne tolèrera aucun "comportement agressif ou de provocation" envers ses fans.

Genk a également un message à faire passer à ses partenaires commerciaux : "nous leur demandons de ne pas inviter de supporters anversois au match de dimanche prochain."