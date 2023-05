Jelle Vossen, le choix du cœur

Jelle Vossen, 34 ans, était en fin de contrat et devait prendre une décision. Fraîchement relégué en Challenger Pro League, Zulte Waregem voulait que son attaquant prolonge l'aventure.

Vossen, malgré le fait qu'il se rapproche de la retraite, a été encore été capable de belles choses cette saison sous le maillot d'un Zulte Waregem très souvent à la dérive. En une trentaine de matchs de championnat, il a marqué 9 buts.

L'ex-Diable Rouge avait sûrement d'autres possibilités sur la table, mais il a décidé de prolonger l'aventure avec l'Essevee, en D1B. Il a en effet prolongé son contrat et est lié au club jusqu'en 2025.

Zulte devra faire face à de nombreux départs cet été. Avec Vossen et Vormer - qui a également décidé de rester -, les entraîneurs Frederik D'Hollander et Davy De Fauw espèrent remonter le plus vite possible dans l'élite.