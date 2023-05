La Gantoise annonce l'arrivée d'un talent venu du bout du monde

Comme annoncé depuis plusieurs semaines désormais, le milieu de terrain offensif Keegan Jelacic (20 ans) débarque à La Gantoise. Le club a officialisé la signature de l'international australien U23 en provenance de Perth Glory, en D1 australienne.

Jelacic a signé un contrat jusqu'en 2026 avec les Buffalos.

