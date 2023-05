Le champion de Belgique pourrait fêter son titre... sans trophée !

Le titre de champion de Belgique va se décider dimanche prochain entre trois équipes. A l'heure actuelle, la Pro League ne sait pas comment s'assurer que le trophée soit bien remis à la bonne équipe.

Qui de l'Antwerp, de Genk ou de l'Union sera sacré champion de Belgique dimanche prochain à l'issue de la sixième et ultime journée des Champions Playoffs ? La course au titre n'aura jamais été aussi serrée et aura été spectaculaire jusqu'au bout.

Pour la Pro League cette lutte à distance entre trois équipes est un problème parce qu'elle ne sait toujours pas comment remettre le trophée au champion. En effet, faudra-t-il amener le trophée à la Cegeka Arena dans le Limbourg ou au stade Marien à Bruxelles ?

Selon le Nieuwsblad, la Pro League et son CEO Lorin Parys ne songeraient pas à utiliser un hélicoptère pour faire le chemin entre les deux stades. Prendront-ils le pari d'amener le trophée dans un des deux stades et même directement à Genk puisque deux des trois équipes joueront là-bas ?

La dernière solution serait de ne pas remettre le trophée directement après le match mais plus tard dans la soirée.