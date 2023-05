Teddy Teuma va-t-il prendre un gros risque pour le dernier match de la saison ?

Teddy Teuma est encore incertain pour l'ultime match de la saison, qui peut amener le titre au Parc Duden. Il pourrait jouer sous injection.

Absent depuis 2 rencontres pour une blessure aux ischio-jambiers, Teddy Teuma (29 ans) pourrait ne pas être remis en vue du match du titre, face à Bruges. Ce serait un crève-coeur pour le capitaine unioniste, auteur d'une saison XXL (14 buts, 17 assists).

Mais l'USG et Teuma seraient prêts à tout pour que le coeur battant du jeu unioniste soit bien présent dimanche. Même à effectuer une injection qui permettrait au Maltais de jouer malgré la blessure.

Interrogé à ce sujet dans le Nieuwsblad, le médecin du sport Johan Bellemans n'est pas fan de cette idée. "Avec une injection, vous pouvez complètement éteindre les signaux que vous envoie votre corps. Mais ces signaux sont là pour une raison", s'inquiète-t-il.

Un risque pour la suite de sa carrière ?

"Ce serait possible de jouer avec un pied cassé, comme Rafael Nadal à Roland Garros. La douleur est paralysée, mais votre pied ne l'est pas", reconnaît Bellemans. "Mais la douleur est un signal que vous envoie votre corps, et si vous l'ignorez, cela peut mal tourner. Certains se sont déchiré le tendon d'Achille après une injection à la cheville".

Alors que Teddy Teuma dispute la meilleure saison de sa carrière, le capitaine unioniste jouera également gros cet été : on sait qu'il ne dirait pas non à un transfert, car l'Union ne peut pas lui promettre une revalorisation salariale. Se blesser lors du dernier match de championnat met cette option en danger...