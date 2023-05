Thorgan Hazard s'exprime et est très clair concernant son avenir

Prêté au PSV Eindhoven par le Borussia Dortmund, Thorgan Hazard semble à la croisée des chemins. Le frère d'Eden a été clair : il veut quitter le club allemand.

En difficulté cette saison en Bundesliga, Thorgan Hazard (30 ans) a été prêté au PSV Eindhoven...et n'a pas vraiment réussi à s'imposer. Le frère d'Eden compte 13 matchs pour 2 buts avec le club néerlandais en seconde partie de saison.

Il reviendra donc de prêt cet été, mais Thorgan a été clair : il ne devrait pas s'éterniser au Borussia. "Il s'est passé beaucoup de choses cette saison et le club m'a fait comprendre que ce serait mieux que je parte chercher du temps de jeu ailleurs", reconnaît Hazard dans Het Laatste Nieuws.

"Maintenant, c'est clair : je veux jouer. On va s'asseoir à table avec le Borussia et voir s'il y a une solution. Je crois que le mieux sera un départ", concède-t-il ensuite. "Mais on verra, je reste calme".