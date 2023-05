Un gardien prometteur cité pour remplacer Arnaud Bodart au Standard, un défenseur central aussi sur les tablettes

Cet été, les Rouches pourraient se séparer du portier de 25 ans, affilié au Standard depuis 2006. Un très prometteur gardien turc est cité pour le remplacer.

Le Standard va devoir s'activer cet été sur le marché des transferts pour combler les nombreux départs déjà annoncés. Laifis, Dussenne, Cimirot, Alzate et Zinckernagel, au minimum, quitteront le navire dans les prochaines semaines mais les Rouches pourraient aussi perdre leur gardien, Arnaud Bodart.

Affilié au Standard depuis 2006, le portier de 25 ans a passé, durant ces Europe Play-Offs, le cap des 150 rencontres professionnelles et pourrait aller voir ailleurs cet été, lui qui était présenté comme l'une des plus grandes promesses du pays à son poste.

A Sclessin, on aurait d'ailleurs identifié un potentiel remplaçant. Selon la presse turque et le média Sabah, le Standard serait en effet en pôle position pour s'attacher les services d'Ersin Destanoglu. Très prometteur, le gardien turc de 22 ans a perdu sa place de titulaire à Besiktas au profit de l'international et incontournable Mert Günok et voudrait changer d'air cet été.

International espoirs jusqu'à l'année dernière, Ersin Destanoglu n'a eu droit qu'à onze rencontres cette saison, lui qui a manqué les derniers matchs pour une opération de l'appendicite. Malgré un prix estimé à 6.5M€ sur Transfermarkt, le Standard pourrait profiter de l'envie d'ailleurs du joueur et de la complicité de Besiktas, qui ne souhaiterait pas retenir le jeune gardien, pour l'acquérir à moindre coût.

Dussenne et Cimirot toujours avec 777 Partners, un défenseur central aussi cité à Sclessin

Dans le sens des départs, la presse australienne mentionne que Noé Dussenne et Gojko Cimirot pourraient rester dans la galaxie de 777 Partners en s'engageant à Melbourne City. Pour remplacer son ancien capitaine, le Standard aurait ciblé un jeune défenseur aussi pisté par Bruges, Lorient, Rennes et Reims : Kouame Autonne Kouadio.

Le joueur d'Al-Ain (Émirats Arabes Unis) qui fêtera son 23e anniversaire au mois de septembre sort de la meilleure saison de sa jeune carrière et pourrait profiter des louanges européennes pour faire le grand saut vers le vieux continent.

Puissant défenseur central gaucher, Kouame Autonne Kouadio a tapé dans l'œil des scouts à la suite de ses performances avec le vice-champion émirati. Son prix est estimé à 2M€ sur Transfermarkt.

Les premiers contours d'un mercato particulièrement agité se dessinent déjà en bord de Meuse.