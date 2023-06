Ce flop du Club du Bruges a la cote en Espagne

Prêté ensuite au club espagnol du Real Valladolid, Larin s'est très vite relancé, marquant 8 buts en 18 matchs.

Le dossier de Larin sera potentiellement épineux pour Bruges : en cas de maintien de Valladolid en Liga - le club est 14e, à une journée de la fin du championnat -, l'option d'achat sera levée. Pour 1,5 millions d'euros, il deviendra définitivement un joueur de Valladolid.

Mais Bruges aurait peut-être intérêt à ce que Valladolid...soit relégué. En effet, selon le média canadien TSN, cinq autres équipes espagnoles aurait des vues sur Larin. Les Blauw en Zwart pourraient donc le vendre plus cher - il est estimé à 8 millions d'euros selon Transfermarkt.

Cyle Larin will seal a permanent deal to Spain if Real Valladolid avoid relegation Sunday. Sources tell @TSN_Sports Valladolid would pay $2.1 million CAD buyout clause to Club Brugge. Five other La Liga teams are keeping an eye on Larin Sunday, too



