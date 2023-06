Et le Jeune de la saison 2022-2023 est...

Les Pro League Awards continuent d'être décernés, alors que la cérémonie aura lieu ce lundi 5 juin. Le "Talent de la saison", ou meilleur jeune, a été désigné !

Arthur Vermeeren (18 ans) a été élu "Talent of the season" par la Pro League, devançant ainsi Bilal El Khannouss et Maxim De Cuyper en tant que meilleur espoir de JPL en 2022-2023.

Une belle consécration pour le milieu de l'Antwerp, vraie révélation avec 39 matchs joués cette saison et récemment sélectionné pour l'Euro U21.

Les Pro League Awards seront remis aux joueurs ce lundi 5 juin lors de la cérémonie à Schaerbeek. La Pro League a récemment dévoilé l'Arbitre de l'année, Jonathan Lardot. Le joueur de l'année sera désigné entre Mike Trésor, Teddy Teuma et Victor Boniface.