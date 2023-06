Victor Osimhen ou son coéquipier : qui est le Joueur de l'année en Serie A ?

Victor Osimhen, naturellement, a été élu Attaquant de l'année en Serie A, mais n'a pas été élu Joueur de l'Année : cet honneur a été réservé à l'ailier géorgien Kvisha Kvaratskhelia (22 ans), auteur d'une saison absolument fantastique (33 matchs, 12 buts, 13 assists).

Kvaratskhelia succède à Rafael Leao (AC Milan) titré en 2022, et à Romelu Lukaku sacré en 2021. Cet award confirme la domination napolitaine sur les trophées individuels : Osimhen a été élu meilleur attaquant, Kim Min-Jae meilleur défenseur et Luciano Spalletti meilleur coach.

Kvaratskhelia is the Player of the Season in Serie A 🙌



A standout debut season which earns him well deserved a spot in the Team Of The Season