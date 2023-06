"Ils le méritent plus" : si Genk manque le titre, Mike Trésor a choisi son camp entre l'Antwerp et l'Union

Si Mike Trésor veut forcément devenir champion de Belgique avec Genk, il s'est prêté au jeu de désigner son favori entre l'Antwerp et Genk. Son choix est assez clair.

Un point derrière l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise, Genk peut encore espérer être sacré en cas de succès contre les Anversois et de victoire du Club de Bruges à l'Union Saint-Gilloise. Un scenario auquel croit Mike Tresor : "Vous savez, nous sommes la meilleure équipe de football en Belgique. J'ai ce sentiment depuis la première journée. Nous avions perdu au Club de Bruges mais nous avions très bien joué. La défaite nous avait encore un peu plus stimulés" déclare-t-il au Laatste Nieuws.

Dans le cas où Genk devrait s'avouer vaincu dans la course au titre, l'avis de l'ailier gauche est tout aussi tranché : "Pour être honnête, je dirais que l'Union le mériterait davantage. Mais dans notre intérêt, nous devons surtout penser à gagner notre match et à espérer que l'autre rencontre se passe de la bonne manière". Des propos qui devraient encore un peu plus motiver l'Antwerp face aux Limbourgeois ce dimanche. S'il le fallait encore...