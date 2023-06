"Je mentirais si je disais que cela ne me ferait rien" : des regrets pour Dante Vanzeir en cas de titre de l'Union ?

Depuis New-York, Dante Vanzeir espère de tout coeur que ses anciens soient sacrés ce dimanche. Même si le petit pincement au coeur serait inévitable.

De retour dans l'équipe des New York Red Bulls depuis le scandale au coeur duquel il s'est empêtré, Dante Vanzeir commence à retrouver le sourire ces dernières semaines. Comme tout Saint-Gilles, il espère voir l'Union championne demain après-midi : "Ce serait totalement mérité" déclare-t-il dans un entretien au Laatste Nieuws.

Avec 10 buts inscrits en première partie d'exercice, l'attaquant a également contribué à la bonne saison de l'Union Saint-Gilloise mais serait parti six mois trop tôt pour fêter un éventuel sacre avec l'équipe : "Je mentirais si je disais que cela ne ferait rien. Tout le monde veut vivre des moments comme ça. Mais ce n'est pas ce sentiment qui va prévaloir, ce sera plutôt de la joie".

L'ancien de Genk ne regrette donc pas son départ : "Il fallait peser le pour et le contre. La saison à l'Union était déjà belle et pouvait l'être encore plus. Mais si nous perdions quelques matches...Je voulais un nouveau défi et c'est ici, en Amérique, qu'il s'est présenté. Le fait que le championnat américain commence à la fin du mois de février a également joué un rôle important, et j'ai tenu à le rejoindre dès le début. S'il s'était agi d'une équipe européenne, j'aurais de toute façon attendu la fin de la saison". A 25 ans, l'avenir lui réserve encore sans soute quelques occasions d'aller chercher un trophée.