Officiel: Eden Hazard quitte le Real!

Eden Hazard et le Real Madrid, c'est terminé! L'information avait fuité dans l'après-midi, elle a été confirmée par le club dans la soirée.

Un revirement de situation dans le dossier Eden Hazard! Alors qu'il lui restait encore un an de contrat et qu'il avait confié à plusieurs reprises son intention de rester à Madrid jusqu'à la fin de celui-ci, l'ancien cpaitaine des Diables a finalement trouvé un terrain d'entente avec le Real.

Quatre ans après son arrivée dans la capitale espagnole, le Brainois quitte la Maison Blanche par la petite porte, au terme d'une aventure qui n'aura jamais atteint les sommets escomptés.

Victime de pépins physiques à répétition depuis sa première saison avec le Real, Eden Hazard n'a disputé que 76 matchs (pour 7 buts et 10 assists) avec les Merengue. Et se pose désormais la question de la suite de sa carrière? Selon The Athletic, le Brainois pourrait décider de mettre un terme à sa carrière, même si la décision n'est pas encore prise.