Arnaud Bodart : "On verra si je serai encore là l'année prochaine"

Ce samedi soir, La Gantoise s'est imposée lors de la dernière journée de Playoffs 2 contre le Standard de Liège (3-1).

Le Standard de Liège a ouvert le score via Balikwisha (11e) avant de voir La Gantoise l'emporter grâce à un triplé de Cuypers (23e, 43e et 79e pen). Les Rouches terminent à la septième place sans la moindre victoire dans ces Playoffs 2.

"C’est dommage de finir comme ça alors qu’on fait une super saison par rapport à l’année dernière. On sait que ces Playoffs 2 sont un peu tirés en longueur une fois que le dernier ticket européen est distribué", a lâché Arnaud Bodart au micro d'Eleven Sports. "On n’a pas su faire abstraction de ça et donner le meilleur de nous-mêmes jusqu’à la fin. On verra si je serai encore là l’année prochaine, je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait, mais je suis encore sous contrat au Standard", a conclu le dernier rempart liégeois.