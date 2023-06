Hein Vanhaezebrouck : "Nous avons réalisé une saison absolument géniale"

La Gantoise a terminé la saison en beauté par une victoire contre le Standard de Liège (3-1) et dresse un joli bilan de 16 points sur 18 en Playoffs 2.

"Nous voulions bien finir la saison. Pas nécessairement terminer avec 16 sur 18, ou finir sans la moindre défaite, mais nous voulions surtout terminer avec une victoire pour les supporters", a déclaré Vanhaezebrouck lors de sa dernière conférence de presse de la saison. "Il y avait des festivités organisées et il faut les laisser se dérouler de la meilleure façon possible."

© photonews

"Le scénario idéal est de marquer le but de la victoire à la dernière minute. Hugo n'a pas pu attendre, car il voulait s'assurer du titre de meilleur buteur et il a marqué deux buts avant la mi-temps. Mais de toute façon, le plus important, c'était la victoire. Le penalty ? C'est la première fois de sa carrière qu'il en rate un. Mais il a eu une deuxième chance : en tant que gardien de but, il faut être sur la ligne et non pas devant ou derrière. Nous le savions."

Des réalisations super punitives

"Ce que mon équipe a réalisé est un véritable exploit. Cette prise de conscience commence à se faire silencieusement, parce que nous avons réussi avec un petit noyau et beaucoup de blessures. Les gens qui ont critiqué ne connaissent pas toutes les circonstances. Si vous tenez compte de toutes les circonstances, nous avons réalisé une saison absolument géniale. Parfois, c'était de la survie, mais nous avons réalisé un travail très dur."