Alderweireld de retour chez les Diables ? Le conseil de Philippe Albert !

Ce dimanche après son but incroyable face à Genk et le titre de l'Antwerp, Toby Alderweireld a envisagé un possible retour chez les Diables Rouges.

"Si l'entraîneur national a besoin de moi, il doit m'appeler ! Jouer pour mon pays est toujours très spécial", a déclaré Alderweireld dans la presse flamande. Il n'en fallait pas moins pour que les médias belges et ses spécialistes s'extasient sur un possible retour de Toby chez les Diables. Sur le plateau de La Tribune, Philippe Albert a affiché sa volonté de voir le défenseur à nouveau porter la tunique de l'équipe nationale. "S'il veut revenir, il faut le prendre ! Direct", a commencé Albert. "Après l'euphorie des derniers mois, avec la Coupe et le championnat, il va peut-être changer d'avis. On a besoin de lui derrière." Albert rappelle également qu'Alderweireld et Vertonghen avaient été performants lors de la dernière Coupe du monde : "Avec Courtois, ils n'ont rien à se reprocher."