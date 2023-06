Officiel : Anderlecht recrute le nouveau bras-droit de Jesper Fredberg

Anderlecht aura du pain sur la planche lors de cette trêve estivale. Les Mauves accueillent une nouvelle personnalité dans leur organisation interne.

Ce mardi, Anderlecht a officialisé l'arrivée de Mikkel Hemmersam. Le Danois travaillait auparavant en tant que directeur sportif au sein du club de Nordsjaelland - vice-champion national cette saison.

Il épaulera le CEO Sports Jesper Fredberg en tant que Sports Manager. Hemmersam "travaillera en étroite collaboration avec Jesper Fredberg afin de suivre et développer la stratégie à long terme du club", a communiqué le RSC Anderlecht. "Mikkel sera aussi responsable du scouting, du recrutement et de l'organisation des RSCA Futures, il mettra à profit son expertise dans le développement des talents et il optimisera la transition de nos jeunes talents vers l'équipe première."

"Je suis très heureux d'accueillir Mikkel. Ça faisait un certain temps que nous recherchions le bon renfort pour le département sportif. Avec Mikkel, nous accueillons quelqu'un qui possède l'expérience nécessaire et un parcours qui correspond parfaitement à l'ADN du RSCA. Il possède aussi une connaissance approfondie du foot européen, une expérience en matière de gestion et une grande passion pour le développement des talents", a réagi Jesper Fredberg.