Passé par la Pro League, il signe dans l'un des plus grands clubs d'Europe

C'est officiel depuis ce lundi : Ramy Bensebaini (28 ans) a signé au Borussia Dortmund. L'international algérien était en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach.

Borussia Dortmund have completed the signing of Ramy Bensebaini from @borussia_en 🤝 pic.twitter.com/AArE9VVKhC