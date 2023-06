Vincent Kompany veut construire son équipe de Premier League autour de ces deux Belges

Mike Tresor vient de remporter le titre de "footballeur professionnel de l'année", mais il n'a pas l'intention de passer un été tranquille. Le roi des assists peut rejoindre la ligue de ses rêves. Vincent Kompany va lancer une offensive afin de s'offrir ses services.

Il est presque certain que Mike Trésor quittera Genk cet été. Les statistiques du milieu offensif attisent les convoitises à l'étranger. Newcastle et Brighton l'ont dans leur collimateur, mais le club le plus intéressé est Burnley.

On dit que Vincent Kompany est sous le charme de Trésor, qui est une arme redoutable sur les phases arrêtées. En Premier League, ces phases sont très décisives lors des matches et cela n'a pas échappé à Kompany. Quelqu'un qui peut placer le ballon parfaitement là où il le souhaite est indispensable.

Mais à Genk, on ne fait aucun cadeau. Dimitri De Condé est un fin négociateur et sait tirer le meilleur parti de chaque affaire. Mais comparé à des noms connus dans d'autres pays, un transfert sortant de D1A est encore relativement "bon marché". Mais même dans ce cas, il faut penser à des montants de l'ordre de 20 millions d'euros.

Attirer Lokonga

Une autre cible de Kompany est Sambi Lokonga, qu'il connaît manifestement très bien. Lokonga a connu une saison difficile. À Arsenal, il n'a pratiquement pas joué et son prêt à Crystal Palace n'a pas été concluant surtout après le départ de Patrick Vieira où il s'est retrouvé sur le banc de touche. Au total, il a participé à 15 matches, mais n'a joué que 731 minutes.

© photonews

Kompany souhaite donc un prêt avec une option d'achat. Sous l'actuel manager de Burnley, Lokonga est devenu capitaine à Anderlecht et a toujours joué. Kompany veut le relancer car il croit en son talent.