Le président de Genk tacle la VAR : "Il est devenu très difficile de formuler poliment son opinion sur ce sujet "

À quelques minutes près, Genk était champion de Belgique.

Le décompte final est frappant. Le KRC Genk et l'Union SG ont obtenu un point de plus que le Royal Antwerp FC en ce qui concerne le championnat et les play-offs, mais c'est The Great Old qui a remporté le titre grâce au système des Playoffs.

Peter Croonen, président du KRC Genk, reste toutefois favorable aux Playoffs. "Cette dernière journée a souligné la force de la formule des Playoffs. Pour un pays comme la Belgique, c'est la meilleure formule possible", a-t-il déclaré très clairement dans Het Belang van Limburg.

"Bien sûr, elle a ses avantages et ses inconvénients et nous pourrions peut-être l'organiser encore mieux. Mais un grand acteur comme Eleven n'est prêt à investir massivement dans le football belge que si cela inclut des journées comme celle de dimanche. Je suis heureux pour eux que leurs investissements portent leurs fruits à ces moments-là."

Penaltys

Ces règles du jeu ont été fixées au début de la compétition et ne posent aucun problème à Croonen. Avec les arbitres et la VAR, il a un plus gros problème. D'autant plus qu'il y a eu deux penaltys non sifflés lors du dernier match pour les Limbourgeois.

"Je suis heureux que plusieurs médias l'aient également remarqué", poursuit Croonen. "Ils sont d'accord avec nous pour dire qu'il est possible de poser certaines questions. Car il est devenu très difficile de formuler poliment son opinion sur ce sujet en tant que club."

Selon Croonen, la situation pourrait être bien meilleure. "Je ne prétends pas que nous aurions été champions si nous avions obtenu un penalty. Et on ne peut rien changer au résultat. Mais j'espère que nous relèverons le défi d'avoir un débat ouvert et honnête sur la gestion du jeu et en particulier sur la VAR".