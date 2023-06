🎥 Les larmes de joie après le sang : "Je ne pouvais pas faire du Mourinho"

Les émotions étaient fortes du côté de West Ham après la victoire en Conférence League contre la Fiorentina. Notamment chez l'entraîneur David Moyes.

West Ham a donc fini sa saison sur un but de dernière minute de Jarrod Bowen pour s'offrir la Conférence League. De quoi faire oublier une saison morose en Premier League, passée à lutter en bas de tableau. Les Hammers ont d'ailleurs gagné plus de matchs en Conférence League (12) qu'en championnat (11) sur l'ensemble de la saison.

Contesté suite à la pauvreté du jeu de l'équipe et au manque de résultat, David Moyes peut savourer. L'entraîneur anglais remporte là le deuxième trophée de sa carrière après le Community Shield glané lors de son tout premier match à Manchester United en 2013. La tension lors de la rencontre, née du jeu rugueux et des jets de gobelets des supporters, a ensuite fait place à l'euphorie.

Le coach des Hammers était particulièrement ému après la rencontre : "J'étais le long de la ligne de touche mais je ne pouvais pas faire du José Mourinho car je ne peux pas glisser sur les genoux et l'herbe était un peu sèche. Et puis, j'avais peur de me mettre sur le ventre alors j'ai simplement couru dans tous les sens" a-t-il rigolé en conférence de presse.

David Moyes était ensuite très fier de remettre sa médaille à son père, âgé de 87 ans et toujours très en forme pour danser avec les joueurs une fois rentout le monde rentré à l'hôtel. Il était encore un jeune homme lors du dernier trophée de West Ham il y a 43 ans, et encore plus lors de la dernière victoire européenne en 1965.