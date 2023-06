Kasper Dolberg à Anderlecht, un win-win assuré ?

Anderlecht se rapproche de Kasper Dolberg. Un transfert qui devrait beaucoup au renouveau structurel et sportif en cours au sein du club bruxellois. Pour les deux parties, une arrivée de l'attaquant danois a tout pour être bénéfique.

Révélé à l'Ajax d'Amsterdam, Kasper Dolberg avait un statut de crack à l'époque. En 2017, Monaco voulait déjà dépenser 50 millions d'euros pour s'attacher ses services. Autant dire que l'Europe entière se l'arrachait. Deux ans plus tard, il décidera de signer à l'OGC Nice, pour un peu plus de 20,5 millions d'euros.

Le cas Dolberg, déjà considéré comme un éternel espoir ?

Précoce, Dolberg a vite attiré l'attention sur lui. A l'Ajax, sa carrière commence sur les chapeaux de roues. Dès sa première saison en pro avec Amsterdam, il claque 16 buts en Eredivise et marque 6 fois en 13 rencontres d'Europa League. Il fait partie de l'équipe qui dispute la finale d'Europa League perdue face au bourreau...d'Anderlecht à l'époque, Manchester United.

Sa progression est freinée l'année suivante par des blessures. En 2018-2019, il éprouve quelques difficultés, ne jouant que 25 rencontres de championnat (11 buts) et ne parvenant pas à trouver la marque en Ligue des Champions au sein d'une équipe sensation, qui éliminera le Real mais loupera la finale de peu après un crève-coeur total face à Tottenham.

Il rejoint ensuite l'OGC Nice, avec le double objectif de se relancer mais aussi de passer un palier. Après une première saison plus qu'encourageante, il n'arrive plus à se montrer décisif régulièrement. Ses deux prêts successifs cette année, à Séville puis à Hoffenheim, ne seront pas concluants.

Un certain caractère

Il faut savoir que Dolberg a un caractère que l'on peut considérer comme "spécial", sur et en dehors du terrain. Très calme et réservé - il avait déclaré dans une interview qu'il "préférait être seul" dans le vestiaire -, il a connu des difficultés d'adaptation avant même son départ de l'Ajax. A Amsterdam, on disait même de lui qu'il était d'un témperament plus glacial que celui d'Edwin van der Sar.

Séville avait d'ailleurs mis fin à son prêt dès décembre, convaincu qu'il ne s'intègrerait pas dans le collectif.

Brian Riemer, l'homme qui lui faut ?

Si Dolberg signe à Anderlecht - ce qui semble se rapprocher, les Mauves tenant le bon bout sur une offre de 4,5 millions d'euros -, il sera entraîné par un compatriote : Brian Riemer.

Il semble être l'homme parfait pour redonner confiance à Dolberg. Le tacticien a, depuis son arrivée à Anderlecht, prouvé des qualités de management. Il est très proche de ses joueurs et accorde beaucoup d'importance à l'humain.

Et puis, avec Jesper Fredberg et Mikkel Hemmersam dans la direction sportive, et Anders Dreyer sur le terrain, l'attaquant aura de quoi se sentir comme un poisson dans l'eau.

Un transfert win-win ? Les chances sont grandes !

Anderlecht a besoin d'un Dolberg à son meilleur niveau, et Dolberg a besoin d'Anderlecht pour relancer sa carrière. Si le Danois parvient à retrouver ses sensations et performer au mieux de ses capacités, cela pourrait être bien plus qu'un coup de pub réalisé par Jesper Fredberg pour ses relations scandinaves.

Avec un Dolberg performant, Anderlecht rentabilisera sans aucun problème les 4,5 millions investis. Il n'a, après tout, que 25 ans. Assurément, une relance du Danois permettrait au club d'envisager une belle sommme de revente.

Au court terme, son impact pourrait être considérable. Anderlecht a besoin d'un attaquant comme Slimani, habitué au haut niveau et qui sait peser sur les défenses. Assurément, un joueur comme Kasper Dolberg en Pro League, cela promet de faire des étincelles !