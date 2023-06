Le staff d'Eupen presque au complet

Pour son premier entraînement avec Eupen, Florian Kohfeldt s'est présenté ce jeudi avec son nouveau staff.

En plus de l'entraîneur principal Florian Kohfeldt, deux nouvelles têtes font leur apparition dans le staff d'Eupen avec Vincent Heilmann, nouvel entraîneur adjoint, et Chris Verona, entraîneur physique. L'adjoint Kristoffer Andersen, l'analyste vidéo Mario Kohnen et le préparateur physique Yanni Egyptien, qui faisaient déjà partie du staff de l'équipe première au cours des deux dernières années, sont conservés.

Le staff n'est toutefois pas encore complet. Depuis le départ de Javier Ruiz Bonilla, les Pandas se cherchent toujours un entraîneur des gardiens. Celui-ci devrait être annoncé la semaine prochaine comme l'a précisé le directeur général du club Christoph Henkel en conférence de presse.