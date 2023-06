Dans la tourmente, la réaction du clan Courtois !

On ne parle quasiment que d'une chose ce lundi dans l'actualité football belge, et c'est bien évidemment le coup de sang de Thibaut Courtois qui a décidé de quitter le groupe des Diables Rouges et de ne pas jouer ce mardi en Estonie.

En conférence de presse, Domenico Tedesco a clairement fait savoir qu'il s'agissait d'une décision de Courtois, frustré de ne pas avoir été nommé capitaine pour la rencontre face à l'Autriche. “Je voudrais dire qu’il est blessé, comme l’a dit son père. Mais ce n’est pas vrai. Je ne vais pas vous mentir, au staff, aux joueurs,… Je ne peux vraiment pas. Il a eu des problèmes, mais c’était la même chose avant le match contre l’Autriche qu’après le match. Ce n’était pas un sujet à aborder. Je ne voulais pas accepter cette histoire de blessure", avait réagi Tedesco. Mais au fait, qu'a dit Thierry, le père de Thibaut ? Voici sa réaction, tirée des propos relayés par la Dernière Heure. Ce dernier dément le fait que Courtois ait pris à partie certains joueurs du noyau. “Dans les vestiaires après le match, il n’y a pas eu de discussions avec Thibaut et d’autres joueurs. Il s’est douché rapidement et a été trouver le coach”, a insisté Thierry Courtois. “Les discussions entre Tedesco et Thibaut sont privées. Celle avec Frank Vercauteren aussi. Les docteurs du Real Madrid et de la Fédération ont évoqué les examens que Thibaut a passés hier (dimanche) à Genk. Et la conclusion était qu’il est préférable de ne pas jouer demain.”





