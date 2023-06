Thibaut Courtois réagit et charge Tedesco

Coup de tonnerre chez les Diables Rouges : Thibaut Courtois a décidé, dans la foulée de la rencontre face à l'Autriche, de quitter la sélection nationale.

La cause ? La décision de Tedesco de nommer Lukaku en tant que capitaine pour cette rencontre. Courtois - qui avait accepté de porter le brassard pour le second match, en Estonie - ne l'a pas apprécié et l'a pris comme un manque de respect.

"Après le match, il a soudainement demandé à me parler. C’est à ce moment qu’il m’a annoncé qu’il rentrait chez lui, parce qu’il se sentait déçu et offensé. Je pense que ce n’est pas un sentiment nouveau, c’est quelque chose qui sommeille en lui depuis longtemps", avait notamment déclaré Tedesco à ce sujet ce lundi (à lire ICI).

Le gardien a réagi sur Instagram à la conférence de presse donnée ce lundi par Tedesco. Selon lui, les propos de son sélectionneur réflètent une vision "partiale et subjective" de la réalité.

"Cet après-midi, j'ai été surpris d'entendre la conférence de presse de l'entraîneur dans laquelle il a donné un compte rendu partiel et subjectif d'une conversation privée que nous avons eue après le match contre l'Autriche", commence-t-il. "Je tiens à préciser que ce n'est ni la première ni la dernière fois que je parle à un entraîneur de questions liées au vestiaire, mais c'est la première fois que quelqu'un décide de le faire publiquement. Je suis profondément déçu, mais je tiens à préciser que les déclarations de l'entraîneur ne correspondent pas à la réalité."

"Lors de cette conversation, je lui ai demandé, non pas d'en tirer un bénéfice direct, mais d'expliquer et de prendre des décisions pour éviter des situations qui, par le passé, nous ont porté préjudice, tout en recherchant toujours le bénéfice général. Être ou ne pas être capitaine de l'équipe nationale n'est ni un caprice ni une décision aléatoire, cela devrait être sa décision et c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Malheureusement, je n'ai pas atteint mon but", continue Courtois.

Courtois a également tenu à clarifier deux choses : il n'a pas ciblé de coéquipiers, et il s'est bel et bien blessé au genou.

"J'insiste sur le fait qu'en aucun cas je n'ai exigé quoi que ce soit et que j'ai parlé à mon coéquipier Romelu Lukaku pour clarifier toutes les circonstances liées à cette situation. Dans le même temps, je tiens à préciser que je n'ai eu aucune discussion sur un sujet similaire avec un coéquipier, comme on l'a prétendu."

"Par ailleurs, hier (dimanche) après-midi, j'ai passé un examen pour un problème au genou droit. L'équipe médicale de mon club et celle de l'équipe nationale ont été en contact et ont examiné tous les documents nécessaires pour prendre la décision de quitter le camp d'entraînement."