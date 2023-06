"Domenico Tedesco s'est ridiculisé"

Thibaut Courtois a fait les gros titres en refusant de jouer ce mardi soir face à l'Estonie. Erwin Lemmens, ancien entraîneur des gardiens chez les Diables Rouges, a donné un avis plutôt...impopulaire.

Courtois a crée la zizanie dans le groupe des Diables. Le gardien a été mécontent de ne pas pouvoir porter le brassard de capitaine vendredi dernier face à l'Autriche, pour sa 100e cap. Il a ensuite, dans la foulée de la rencontre, décidé de quitter le groupe. Tedesco a expliqué honnêtement ce qu'il s'était passé, précisant que Courtois n'était pas blessé. Le Diable Rouge a ensuite rétorqué par une publication Instagram où il n'a pas hésité à charger son sélectionneur.

Sur les ondes de Radio 1, l'ancien entraîneur des gardiens chez les Diables Rouges, Erwin Lemmens, a donné son avis sur la situation. "Je ne pense pas qu'il s'agisse entièrement de ce poste de capitaine. C'est l'histoire que Tedesco a créée. De plus, il a fait ressortir des questions discutées en interne et, ce faisant, le sélectionneur national commet une grosse erreur. Il se ridiculise un peu. Ce qui a été discuté doit rester en interne. Maintenant, les autres joueurs vont avoir peur de discuter d'autre chose avec lui et il a donc pris un énorme risque."

Lemmens a également précisé que cette histoire de blessure au genou n'était "pas un mensonge". "Thibaut souffre de ce genou depuis deux ans, mais il n'a jamais eu l'occasion de se reposer. En raison des circonstances. Il a maintenant pris cette décision et il doit y avoir une raison. Je me souviens également que lors de la Coupe du monde, il avait été accompagné par quelqu'un pour soigner son genou, avec la permission de Roberto Martinez. Il souffre vraiment de son genou, donc ce n'est pas seulement à cause du brassard de capitaine."