Un Nico Raskin "nouveau" avec les Espoirs ? L'ancien Standardman, ambitieux, répond

Pour cette conférence d'avant-match à la veille du coup d'envoi de l'Euro U21, Nicolas Raskin était présent en conférence de presse aux côtés de Loïs Openda et du coach, Jacky Mathijssen. L'ancien du Standard a pris une belle dimension en quelques mois écossais.

Quatre mois plus tard, où en est Nicolas Raskin ? Après la saga de son départ un peu forcé du Standard, l'ancien chouchou de Sclessin est un peu disparu des radars, car le championnat d'Écosse, fut-ce pour les Rangers de Glasgow, est assez peu suivi par chez nous.

Beaucoup ignorent donc un peu l'évolution connue par Raskin, qui arrive à l'Euro Espoirs en patron. "Ca a beau être un championnat moins suivi, ce n'est pas rien. C'est le top, les Rangers, un grand club européen", pointe-t-il depuis le Stade Mikheil-Meskhi de Tbilissi.

"J'ai surtout progressé en termes de maturité et d'intensité dans mon jeu, apprendre à devenir plus régulier. Gérer la pression de ce qui est un vraiment grand club", continue Raskin. "Maintenant, je n'ai pas non plus trop changé, ça ne fait que quelques mois (sourire). La préparation estivale sera ma première avec les Rangers et ce sera très important".

Nico Raskin ne sera pas capitaine en l'absence de Vranckx (ce rôle devrait échoir à Charles De Ketelaere, comme face au Japon, sauf surprise Openda), il a un statut de patron dans l'entrejeu qui prend encore plus d'ampleur sans Aster Vranckx pour ce premier match. "J'arrive dans de bonnes dispositions", reconnaît-il.

"Mais on a bien travaillé en tant que groupe et on va tenter de grandir dans le tournoi match après match. Ce groupe a de l'ambition et je suis confiant car je connais nos qualités", affirme le milieu des Rangers. "Les Pays-Bas sont une belle équipe, mais nous aussi. Ce sera un très beau match".