La première déclaration d'amour de Carl Hoefkens au Standard

Carl Hoefkens a été annoncé depuis quelques jours en tant que nouveau T1 du Standard de Liège. L'ancien coach du Club de Bruges a été présenté devant la presse ce mercredi après-midi.

Accompagné de son nouvel adjoint, Yaya Touré, Carl Hoefkens a d'abord expliqué - en français - son choix de rejoindre les rangs liégeois.

"Dès les premiers contacts, l’émotion était la bonne, j’étais très content et je l’ai directement dit à la maison. J’ai toujours fait mes choix avec le cœur et ça a été une décision facile de choisir le Standard de Liège", a déclaré Hoefkens selon la RTBF. "La manière dont Fergal (Harkin, le directeur sportif, nda) pense le football et ma façon de le voir, l’académie, travailler pour s’améliorer chaque jour, l’objectif était le même. Je voulais bien choisir avec le cœur et le sentiment était que c’était impossible de dire non."

Lâché par le Club de Bruges en première partie de saison dernière, Hoefkens voudra prendre sa revanche. Pourtant, il assure qu'il n'en veut pas aux Blauw en Zwart. "Le passé, c’est le passé et je suis prêt pour montrer que je suis ici avec ton mon cœur et mon esprit", a assuré Hoefkens.

Avec quelles ambitions ?

Il est clair que l'ancien Brugeois n'est pas venu à Liège pour se la couler douce. Ambitieux de nature, Hoefkens veut continuer à faire relever la tête au Standard.

"L’ambition cette saison c’est les PO1, de construire l’avenir et de se stabiliser, de rendre les joueurs meilleurs, retrouver la grandeur du passé. Je veux seulement faire le mieux et l’ambition c’est les Play-Offs 1 et si on est en Play-Offs 1, on peut faire quelque chose", a-t-il lancé. "Je sais aussi que c’est une année spéciale, ce sont les 125 ans du club. 125 ans de passion et de grandeur, et l’objectif, c’est de s’améliorer chaque jour pour viser toujours plus haut."

Le Standard est "une belle femme"

Une conférence de presse de présentation ne serait pas réussie sans une déclaration d'amour envers son nouveau club.

"C’est peut-être bizarre mais quand j’ai pensé au Standard, c’est une femme qui est belle, du jamais vu, qui peut te donner beaucoup. C’est la passion et la fierté partout. Parfois, il faut aller au restaurant ou danser pour avoir une bonne nuit, semaine ou une saison. Parfois, il faut danser pour que le stade puisse brûler".

Une belle comparaison qui ne laissera pas les fans liégeois indifférents...