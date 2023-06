Le Standard ou ailleurs, quel avenir pour Zinho Vanheusden ?

Prêté par l'Inter à l'AZ Alkmaar, l'ancien défenseur du RSCL ne fait pas partie des plans de la formation italienne. Pour confirmer les espoirs placés en lui il y a plusieurs années, Vanheusden va devoir enfin enchaîner.

Depuis son départ du Standard le 13 juillet 2021, Zinho Vanheusden cumule les pépins physiques. Considéré comme l’un des plus grands talents belges de sa génération, le défenseur central n’a pas davantage fait son trou à la Genoa qu’à l’Inter Milan et vient de rester sur la touche une bonne partie de la saison, à l’AZ Alkmaar, en raison d’une énième grosse blessure.

Désormais âgé de 23 ans, le natif d’Hasselt compte une sélection en équipe nationale : en amical, contre la Côte d’Ivoire, un soir d’octobre 2020. S’il a confirmé avoir été appelé par Domenico Tedesco lors de l’intronisation du nouvel entraîneur des Diables, Zinho Vanheusden va devoir retrouver un club avec un projet cohérent et attractif pour revêtir à nouveau la tunique noir-jaune-rouge.

Éviter la voie de garage

Car en Italie, il faut dire que l'on ne compte plus beaucoup sur celui qui n’a jamais disputé le moindre match avec l’équipe première des Nerazzurri. Placé sur la liste des transferts, Vanheusden ne restera pas non plus en Eredivisie, puisque l’AZ a décidé de ne pas lever l’option d’achat.

Sur les réseaux sociaux, les supporters du Standard militent évidemment pour un retour de leur ancien chouchou, qui pourrait ressembler au coup parfait pour 777 Partners : jeune, belge, avec un leadership certain et un joueur déjà adoré par Sclessin.

Mais aujourd’hui, Zinho est estimé à 6M€ sur un site tel que Transfermarkt : une somme que les Rouches sortiront très difficilement, d’autant qu’un tel pari sur le défenseur central représente un gros risque au vu de son dossier médical déjà beaucoup trop chargé. D’autant que le Standard surveille la situation de Philip Zinckernagel, qui devrait quitter l’Olympiakos contre 2.5M€.

Un pari, mais à quel prix ?

Toute la problématique est là pour l’élégant droitier, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2026 dans le nord de l’Italie. Vanheusden représente un pari très intéressant, mais l’Inter voudra certainement amortir l’argent dépensé en lui et ses passages à répétition du côté de l’infirmerie n’encouragent pas les potentiels intéressés à lâcher les cordons de la bourse.

L’essentiel sera assurément de retrouver du temps de jeu, d’enchaîner sans se blesser, de reprendre confiance en son corps pour, peut-être, revenir sur le devant de la scène.