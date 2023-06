Gros rebondissement dans l'affaire Diables Rouges/Thibaut Courtois

L'incident entre Thibaut Courtois et Domenico Tedesco a pris d'énormes proportions. Du côté de l'Espagne, on évoque un possible retrait de l'équipe nationale.

La nouvelle avait surpris tout le monde : ce lundi, Thibaut Courtois quittait le rassemblement des Diables Rouges après un clash avec son sélectionneur Domenico Tedesco. Le gardien des Diables Rouges n'aurait pas supporté de ne pas avoir eu le brassard de capitaine à la place de Romelu Lukaku. La décision de quitter le rassemblement avait "choqué" le sélectionneur. Et la dernière rumeur en date ne va pas faire en sorte que les choses se calment. Un journaliste espagnol, Miguel Angel Diaz, qui suit le Real Madrid, a balancé une petite bombe : selon lui, Thibaut Courtois envisagerait de quitter la sélection belge de façon temporaire. L'éviction d'Erwin Lemmens, entraîneur des gardiens, lors de la composition du staff de Tedesco aurait également laissé des traces chez le gardien belge.