Blessin plutôt que Vermaelen ou Montanier ? Quels profils disponibles pour remplaçer Karel Geraerts à l'Union Saint-Gilloise ?

Karel Geraerts parti avec fracas, la direction doit maintenant lui trouver un successeur. Et vite, si possible.

L'annonce du départ de Karel Gerarets a résonné comme un séisme du côté du Parc Duden. Mais au-delà de son caractère soudain, elle survient surtout à quelques jours de la reprise des entraînements. Dans son communiqué, la direction annonce d’ailleurs vouloir nommer son remplaçant avant la fin du mois. A un mois du début du championnat, à deux mois du barrage d’Europa League, quelles pistes privilégier ?

D’emblée, l’un des premiers noms évoqués a été celui de Vincent Euvrard, qui a fait monter le RWDM en D1A. Cité au Standard avant l’arrivée de Carl Hoefkens, il assist avec impuissance à la passe d’armes entre Thierry Dailly et John Textor. Mais comme le souligne Het Nieuwsblad, la possibilité de le débaucher est rendue très faible par l’identité de son agent...qui n’est autre que le représentant de Karel Geraerts. Vu l’ambiance entre les deux camps lors des négociations pour la reconduction de contrat de ce dernier, trouver un terrain d’entente risque d’être laborieux.

Pour les mêmes raisons, il est également peu probable d’imaginer l’arrivée deau Parc Duden. L’ancien entraîneur de Monaco est plutôt cité aux Pays-Bas (où quelques postes se libèrent également) et en Arabie Saoudite. Mais à l’image de son profil, l’Union Saint-Gilloise pourrait bien devoir piocher sur le marché des coachs libres.

En la matière, quelques coachs ayant fait leurs preuves en Belgique sont disponibles. C’est le cas d’, reconnu pour le travail effectué à Ostende mais sans contrat depuis la fin de son aventure au Genoa en septembre dernier. Selon les informations de la Dernière Heure, l'entraîneur allemand serait d'ailleurs en pôle pour être le successeur de Karel Geraerts . Au vu du style de jeu fait de pressing et de sorties de balle en une touche qu'il préconisait à la côte, Blessin présente des caractéristiques intéressantes pour assurer une certaine continuité.

Citons également le nom de Philippe Montanier, qui n’avait pas réussi à redresser le Standard mais qui jouit à nouveau d’une belle cote suite à son passage à Toulouse, terminé avec fracas il y a quelques jours.

Enfin, mentionnons Jess Thorup, qui avait enchanté le public de La Gantoise jusqu’à atteindre la deuxième place du classement au moment de l’arrêt du championnat suite au coronavirus. Toutefois, pas sûr que son départ surprise de Genk pour revenir au pays moins de deux mois après sa prise de fonction joue en sa faveur pour les équipes belges.

Les deux derniers noms cités ne sont en aucun cas des informations concrètes dans le sens d’un intérêt de la direction saint-gilloise, mais bien un passage en revue d’autres entraîneurs disponibles. Dans le même ordre d'idée, il pourrait être intéressant d’accorder à(déjà cité à Saint-Trond) sa toute première opportunité de devenir entraîneur principal. A l’image d’un certain Karel Geraerts il y a un an.

Quoi qu'il en soit, une chose est certaine : le temps commence à presser. Plus les jours passeront, plus les candidats potentiels pourraient se raréfier et plus le temps pour préparer la saison prochaine diminuera.