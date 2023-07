Le Sporting d'Anderlecht tient sa recrue phare

Le RSC Anderlecht est actuellement très actif. Le club se trouve dans une période cruciale où il cherche à renforcer la qualité de l'équipe dirigée par Brian Riemer. Il semble que Kasper Dolberg soit sur le point de rejoindre les rangs de l'équipe mauve et blanc.

Les négociations entre Anderlecht et le club de Dolberg, Nice, sont en phase finale et un contrat d'une valeur de 5 millions d'euros, avec un bonus supplémentaire d'un million d'euros, est imminent. Dolberg a impressionné Riemer, qui souhaite l'intégrer dès la semaine prochaine lors du stage en Autriche, comme rapporté par Het Nieuwsblad. Cette décision est en partie motivée par la blessure à la cheville du jeune Lucas Stassin, qui semble préférer un transfert vers Westerlo.

Le RSC Anderlecht et l'OGC Nice ont trouvé un accord concernant Kasper Dolberg. Le joueur danois sera transféré pour plus de 5 millions d'euros, avec un bonus inclus. Si tout se déroule comme prévu, Dolberg passera des tests médicaux mardi et rejoindra ensuite l'équipe d'Anderlecht en ce milieu de semaine. Cette information est rapportée par Het Nieuwsblad.