Mauvaise nouvelle... ou pas ? Deux titulaires souhaiteraient quitter Anderlecht

Le mercato du RSC Anderlecht s'annonce mouvementé... dans les deux sens. Deux titulaires auraient ainsi fait part de leurs envies de départ, et ça ne sera peut-être pas un énorme problème.

Jesper Fredberg s'active dans le sens des arrivées à l'approche du stage d'Anderlecht en Autriche. L'arrivée de Kasper Dolberg est une quasi-certitude, et les dossiers Louis Patris et Santiago Hezze pourraient également se décanter assez vite.

Mais dans le sens des départs, il y aura également du mouvement, peut-être inattendu. Selon le Nieuwsblad, deux titulaires de la saison passée auraient fait part de leurs envies d'ailleurs : Francis Amuzu et Amadou Diawara.

Sur papier, il s'agirait de grosses pertes pour Brian Riemer : Diawara a disputé 35 matchs la saison passée et était un titulaire important au milieu, tandis qu'Amuzu a disputé un impressionnant total de 50 matchs pour 12 assists délivrés. Mais un départ de l'un ou l'autre ne serait au final pas une catastrophe.

En effet, le salaire d'Amadou Diawara est gargantuesque, et le Guinéen n'a jamais paru justifier celui-ci ; avec le retour au premier plan de Marco Kana et le transfert prévu de Santiago Hezze, Riemer pourrait s'en passer. Quant à Francis Amuzu, il pourrait rapporter une belle somme, et n'a jamais passé le palier tant attendu - mais son départ signifiera un besoin de renfort(s) sur l'aile.

Bref : des départs prévisibles et en réalité prévus, car il y a plusieurs mois déjà, Amuzu et Diawara faisaient partie des noms annoncés comme potentiellement en partance.