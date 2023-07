La légende de l'Ajax et de Manchester United Edwin van der Sar placée aux soins intensifs

Ancien gardien de l'Ajax Amsterdam et de Manchester United, Edwin van der Sar, passé également par la Juventus, vient d'être admis aux soins intensifs d'un hôpital croate, apprend le club batave dans un communiqué.

Élu quatre fois meilleur gardien d'Europe, l'ancien directeur général des Ajacides (2016-2023) a été victime d'une hémorragie cérébrale alors qu'il était en vacances en Croatie.

« Dès que nous aurons plus d'informations, nous ferons un point sur la situation. Tout le club lui souhaite une récupération rapide. Edwin, nous pensons à toi », a déclaré l'Ajax dans son tweet, qui précise également que l'homme de 52 ans se trouve dans un état stable.

