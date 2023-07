Le début d'une nouvelle ère pour La Gantoise !

Le rachat du club du KAA La Gantoise était dans l'air. Après plusieurs semaines de spéculations et de discussions, cela a enfin été rendu officiel.

La Gantoise a communiqué que le club était racheté "à plus de 95% des actions" par l'investisseur flamand, Sam Baro.

"Une nouvelle page importante vient s'ajouter au riche livre d'histoire du KAA La Gantoise. Notre club a un nouveau propriétaire, avec Sam Baro (47 ans)", explique le communiqué, précisant que cela a été acté lors d'une assemblée générale spéciale ce 20 juillet. L'Autorité belge de la Concurrence et la Commission des Licences de la Fédération belge de football ont également approuvé le rachat.

"Afin de rester au sommet du football belge et de jouer un rôle en Europe, le KAA La Gantoise a mené une recherche intensive et approfondie d'un investisseur ou d'un repreneur adéquat. Avec Sam Baro, ce dernier a été trouvé. Le Flamand oriental est entrepreneur depuis plus de 20 ans. Il dirige l'entreprise de ressources humaines Planet Group, l'agence créative KoWala Productions et est également actif dans le secteur de l'immobilier", explique le communiqué, qui précise que les deux dirigeants, Ivan De Witte et Michel Louwagie, resteront encore dans l'organigramme dans un premier temps.

"Afin de poursuivre l'expansion de notre club, Ivan De Witte en tant que président et Michel Louwagie en tant qu'administrateur délégué resteront à bord pour l'année prochaine. Pendant cette période, Sam Baro se familiarisera progressivement avec le club."