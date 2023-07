Après l'année de la désillusion, celle de la confirmation pour Genk ?

Malgré une saison 2022-2023 de haut niveau et passée majoritairement en tête du championnat, Genk a craqué dans le sprint final. Le vice-champion en titre peut-il renouer avec le succès ?

La saison dernière : un crève-coeur

Après plusieurs semaines de domination de la part de l'Antwerp, Genk prend la tête du championnat. Les Limbourgeois remportent la phase classique, à égalité de points avec l'USG et avec trois point d'avance sur l'Antwerp.

Les Genkois perdent la tête lors de deux défaites consécutives face à leurs deux concurrents. Dans un scénario final d'anthologie, Genk va pourtant croire jusqu'au bout au titre...Le dimanche 4 juin 2023, à la Cegeka Arena, Genk passe virtuellement devant l'Union, qui vient d'encaisser en fin de match face à Bruges. Mais un certain Toby Alderweireld, d'un but déjà légendaire, brisera les rêves limbourgeois.

Malgré cette énorme déception, la saison 2022-2023 de Genk reste une grande réussite. Reprise par Wouter Vrancken après un mandat court et catastrophique de Bernd Storck, l'équipe a fonctionné à plein régime. Mike Trésor a distribué assist sur assist, des joueurs comme El Khannouss se sont révélés, Bryan Heynen a brillé au milieu de terrain...Ce qui aura fait le plus mal, sans doute, c'est le départ d'Onuachu en janvier, lui qui empilait les buts.

Les transferts : pour l'instant, les cadres sont encore là

Le marché des transferts sera encore ouvert pendant un mois. Beaucoup de choses peuvent donc encore se passer. Mais il fautr constater que du côté des départs, c'est relativement calme. A part Kouassi (Arouca), Geusens (Beveren), Didden (Roda JC) et Samatta (fin de prêt), personne n'est encore parti. Le grand défi de la direction genkoise, cet été ? Garder Mike Trésor, qui après sa superbe saison est sur les tablettes de nombreux clubs, notamment en Premier League.

Du point de vue des renforts, on ne peut pas dire que Genk est resté les bras croisés. En effet, le noyau a gagné en profondeur. Van Crombrugge a été recruté du RSC Anderlecht afin de concurrencer Vandevoordt dans un premier temps. Fadera (de Zulte Waregem - 4 millions d'euros) et Kayembe (de Charleroi) arrivent en tant que joueurs ayant une expérience en Pro League.

Genk a également dépensé pas moins de 5,20 millions d'euros pour Christopher Bonsu Baah, 18 ans. Les Limbourgeois, en recrutant un joueur très prometteur et qui était sur les tablettes de grands clubs européens, misent sur l'avenir et prouvent une fois de plus leur pouvoir d'attraction.

Visiblement, le travail de Dimitri De Condé, qui prolongera donc jusqu'en 2029, est toujours aussi efficace.

La préparation

En dehors de matchs amicaux contre des équipes belges comme Tirlemont (3-0) et OHL (4-0), Genk s'est surtout entraîné au niveau international. Luca Oyen, qui veut poursuivre son retour après sa grave blessure, s'est illustré lors des amicaux contre les clubs belges (2 buts en 2 buts matchs).

Genk a essuyé une défaite 2-3 contre les Grecs du PAOK, avant de partager (1-1) face au Sporting Portugal. La bande à Vrancken s'est également offert une victoire de prestige, en battant le Burnley de Vincent Kompany.

Avec quelles perspectives ?

Genk voudra confirmer son retour au premier plan en Belgique. Genk a connu certains succès ces dernières années, mais s'est montré assez irrégulier. Après le titre en 2019 ? Une septième place. Après le titre de vice-champion, d'excellents play-offs et une victoire en Coupe en 2021 ? Une huitième place.

A Wouter Vrancken de prouver que Genk peut à nouveau jouer les premiers rôles en Belgique. Son arrivée sur le banc de Genk semble en tout cas avoir lancé une nouvelle dynamique. Les attentes peuvent être raisonnablement grandes, au vu du mercato actuel et des prestations réalisées la saison dernière.

Une place en Champion's Play-offs ainsi qu'un beau parcours en Europe semble donc être un objectif raisonnable du côté de la Cegeka Arena. Oui, Genk peut rêver du titre...en espérant s'être remis de son cauchemar vieux d'un mois et demi.