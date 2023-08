Enfin l'année de l'explosion pour Anouar Ait El Hadj ? "J'y suis allé comme si c'était ma dernière chance"

Est-ce enfin la saison de l'explosion pour Anouar Ait El Hadj ? Le milieu offensif de 21 ans a connu des années difficiles, en partie par sa faute, mais est déterminé à changer.

A Anderlecht, il était impatient et cela n'a pas plu au staff technique. Ni à Vincent Kompany, ni à Felice Mazzu. Personne ne doutait de ses qualités techniques, mais Anouar Ait El Hadj n'a jamais vraiment paru prêt physiquement.

Par exemple, le jeune milieu offensif est arrivé un jour avec plusieurs kilos en trop au centre d'entraînement lorsque Vincent Kompany dirigeait le RSCA. L'entraîneur, qui avait beaucoup insisté sur la préparation physique, l'avait alors envoyé dans le noyau B. Ensuite, l'ancien international espoir a refusé d'évoluer avec les Futures, ce qui a précipité la fin de son aventure à Anderlecht.

"Je me suis préparé au mieux cet été. Je sais que cette saison va être très importante pour moi et j'ai donné le maximum pour être en forme. Plus je jouerai, plus je deviendrai meilleur" a déclaré celui qui était titulaire lors de la victoire 0-4 des siens sur la pelouse du RWDM.

Je suis allé à Genk comme si c'était ma dernière chance"

Monté à douze reprises la saison dernière, El Hadj fêtait sa première titularisation sous les couleurs Limbourgeoises. "J'ai désormais un préparateur physique qui vient chez moi une fois par semaine. J'ai aussi déménagé à Genk pour pouvoir me reposer au mieux. J'y suis allé comme si c'était ma dernière chance."

Bien que ce ne soit pas encore vraiment le cas, cette déclaration monte que l'état d'esprit du jeune joueur a changé. "Je sais que je suis encore jeune mais pour moi, il est vraiment temps que je commence à jouer. J'ai fait des erreurs par le passé, mais je veux devenir la meilleure version de moi-même."

Wouter Vrancken sera content de l'entendre. Si Mike Trésor quitte finalement le navire, l'ancien d'Anderlecht est un remplaçant possible. "Les erreurs que j'ai commises me donnent de la force. Je réalise maintenant que dans le football, il faut investir dans son corps" a conclu El Hadj après RWDM - Racing Genk.