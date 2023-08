Officiel : un international débarque au RWDM

Makhtar Gueye, est arrivé ce dimanche. L'attaquant sénégalais débarque d'Ostende. Florent Sanchez-Da Silva a également eté prêté par l'OL.

Ce mercredi, le RWDM a annoncé une nouvelle arrivée : il s'agit de Luis Segovia (25 ans). Le défenseur central international équatorien (1 sélection) arrive en prêt en provenance de Botafogo, club parent du RWDM.

"On a travaillé ensemble pendant deux semaines. C'est bon joueur, avec un bon pied gauche. Il sait casser des lignes", avait expliqué Caçapa en conférence de presse à propos de Segovia, qu'il a côtoyé à Botafogo.

Een linksvoetige uit Ecuador is geland in Molenbeek. Welcome, Luis 🇪🇨

