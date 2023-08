René Weiler se moque des critiques en conférence de presse avant la manche retour contre Genk

Désormais sur le banc de Servette, l'ancien entraîneur d'Anderlecht est de retour en Belgique pour affronter Genk en tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Après le partage de la manche aller (1-1), le Racing Genk doit s'imposer contre Servette ce mercredi soir afin de valider son billet pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, la formation helvète fait face à une grosse vague de blessures et les journalistes suisses présents lors de la conférence de presse d'avant-match se sont demandés si René Weiler n'avait pas trop poussé son groupe lors de la préparation.

"C'est plutôt de la malchance. Crivelli s'est cassé le nez dans un duel, vous ne pouvez pas prévoir des choses comme ça" a lancé l'ancien entraîneur du RSCA, qui n'a jamais perdu contre les Limbourgeois et qui s'est même imposé à deux reprises lorsqu'il officiait encore sur le banc d'Anderlecht.

"Genk est une très bonne équipe, ils l'ont encore montré ce week-end contre le RWDM. S'ils ont concédé des occasions ? Ils ont gagné 0-4, je pense que le résultat est assez clair. Je me souviens que les matchs contre eux avec Anderlecht étaient toujours difficiles, mais on ne peut pas comparer cela plusieurs années plus tard. Ce sont des bons souvenirs, rien de plus" a conclu René Weiler.