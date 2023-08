Même sans Orban, l'attaque de La Gantoise risque encore de faire très mal cette saison

La Gantoise a démarré sa saison 2023-2024 en trombe : trois victoires en trois matchs, avec pas moins de 13 buts marqués. Une fois encore, la ligne offensive des Buffalos a tout pour faire peur.

Une victoire 5-1 face à Zilina, suivie d'une victoire 3-2 face à Malines. Ce jeudi soir, les Gantois ont de nouveau déroulé, écrasant Zilina sur le score de 5-2 et se qualifiant pour le 3e tour qualificatif pour la Conference League. Le signal est envoyé : l'attaque gantoise est là pour faire trembler les filets cette saison. Et a les moyens pour faire aussi bien que la saison précédente.

Une saison 2022-2023 très prolifique

La saison dernière, La Gantoise a brillé par ses statistiques offensives. Avec 64 buts marqués en 34 rencontres, ils terminent 3e meilleure attaque de la phase classique. Courtrai (0-4), Eupen (0-4), Zulte Waregem (2-6) ou Seraing (0-5) s'en souviennent encore. Certes, ces raclées étaient infligées à des équipes de bas de classement.

Mais les Buffalos continueront sur leur lancée en Europe Play-offs, battant Westerlo (3-1, 1-3), le Standard (3-1) et écrasant le Cercle (0-4). Avec 5 victoires et 1 nul en 6 matchs, ils remporteront haut la main ce mini-championnat, leur ouvrant la porte des qualifs pour la Conference League. Avec 17 buts marqués sur ces 6 rencontres, ils portreront leur total à 81 buts en 40 matchs, faisant d'eux la deuxième meilleure attaque de l'élite belge sur la saison 2022-2023.

Quart de finaliste de la Conference League, La Gantoise giflera le Basaksehir (1-4), Molde (4-0) et les Shamrock Rovers (3-0). Pour un total de 18 buts marqués en 12 matchs. Pas mal non plus.

Hugo Cuypers, l'explosion

Ces stats, La Gantoise les doit en grande partie à Hugo Cuypers. Transféré de Malines pour 4 millions d'euros l'été dernier, l'attaquant a confirmé les attentes placées sur ses épaules. Et les a peut-être même surpassées.

La saison dernière Cuypers a terminé meilleur buteur de Pro League, avec pas moins de 27 buts marqués en 39 matchs. Il a d'ailleurs clôturé par saison en beauté, par un triplé face à son ancien club, le Standard, lors de la dernière journée d'Europe Play-offs. Ses stats en Conference League sont également solides : 6 buts en 11 matchs, dont trois en trois matchs consécutifs, face au Basaksehir puis lors de l'aller contre West Ham.

Cuypers devrait rester à La Gantoise cet été. Mais s'il poursuit sur sa lancée, alors, un départ devrait sans doute être à l'ordre du jour dans un an. Il semble déjà bien prêt, avec déjà 3 buts en 2 matchs.

© photonews

Orban, l'homme qui valait 25 millions d'euros

Si La Gantoise s'est montrée aussi létale offensivement, c'est aussi grâce à Emmanuel Gift Orban. Arrivé dans l'anonymat quasi total l'hiver dernier, le Nigérian a supris tout le monde. Marquant but après but, étalant des qualités impressionnantes, Orban a scoré à 20 reprises en 22 rencontres. Du très lourd.

Le fait qu'il soit cité sur le départ cet été n'a rien d'étonnant. Il a d'ailleurs fait savoir ses envies de jouer dans un championnat supérieur à plusieurs occasions. La Gantoise veut le vendre pour 25 millions d'euros. Lille le voudrait, mais pourrait finalement renoncer et tenter de conserver un autre nom bien connu à la Ghelamco Arena, Jonathan David.

Du beau monde derrière

Quoiqu'il en soit, La Gantoise ne serait pas démunie en cas de départ du prodige nigérian. Les Buffalos peuvent encore compter sur Hong, qui a montré de très belles qualités lors de sa première saison en Belgique et a bien remplacé Tarik Tissoudali. Après sa très grave blessure aux ligaments croisés en début de saison dernière, l'international marocain quant à lui semble revenir dans le coup et pourrait être un atout majeur pour les Gantois. Au poste d'ailier droit, Malick Fofana affiche une progression très intéressante et constitue un pari sur l'avenir.

Derrière dans la hiérarchie, Depoitre est en perte de vitesse, au vu de son âge et de ses récentes blessures. Aussi, quid de Gianni Bruno, qui est revenu après sa très belle saison à 20 buts lors de son prêt à Saint-Trond ?

L'idéal serait donc pour l'équipe de Vanhaezebrouck - outre le milieu offensif Jelacic - de recruter un attaquant supplémentaire lors de de ce mercato. A moins qu'Orban - osons rêver - ne reste finalement ?