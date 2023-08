🎥 Trossard et De Bruyne en feu : le premier titre de la saison décerné en Angleterre

Ce dimanche, Manchester City retrouvait Arsenal pour le Community Shield. Et les Gunners sont allés chercher ce premier trophée avec le coeur.

En ouverture de la nouvelle saison de Premier League, Manchester City affrontait Arsenal lors du Community Shield.

La rencontre était pourtant équilibrée, mais le récent vainqueur de la Ligue des Champions a un avantage : celui de pouvoir faire monter des joueurs de qualité. Un certain Kevin De Bruyne, revenu de blessure en match officiel pour la première fois depuis la finale contre l'Inter (Il n'y en a pas eu d'autres avec City, soit dit en passant), est monté au jeu à l'heure de jeu.

Du coup, il en a profité pour signer son premier assist de la saison, de la tête. Pas le plus beau, pas le plus spectaculaire, mais il compte et il permet à Palmer de montrer ses qualités avec une superbe frappe enroulée qui trouve la lucarne (1-0). C'est le score final. En face, Leandro Trossard est monté à la 75ème minute... et il a égalisé dans les toutes dernières secondes de la rencontre (90'+6, 1-1).

La décision se fera aux tirs au but. De Bruyne trouve la barre, Trossard lui ne manque pas de faire trembler les filets. Rodri imite De Bruyne et au final Arsenal remporte ce premier trophée de la saison.