Hein Vanhaezebrouck a placardé sa star : "Rien à voir avec un transfert"

Tout le monde s'arrache Emmanuel Gift Orban. Après ses premiers mois très prolifiques sous le maillot de La Gantoise, l'attaquant nigérian semble proche d'un départ.

Face aux rumeurs constantes sur l'avenir d'Orban - notamment vers le LOSC -, Hein Vanhaezebrouck a décidé de mettre son attaquant-star sur le banc. Cela fait deux rencontres que le joueur n'est plus apparu sous le maillot gantois. Forcément, cela a de quoi interroger.

Pourtant, Vanhaezebrouck continue de nier un potentiel départ d'Orban. S'il est sur le banc, ce serait uniquement pour des raisons tactiques. "C'est un choix. Il ne faut pas chercher plus loin. Je choisis mon équipe. Et je ne dois pas expliquer tous mes choix. Il y a d'autres gars qui n'ont pas joué et qui ont été sur le banc plus d'une fois."

Le coach de La Gantoisea a campé sur ses positions. "Non. Je ne vais pas en dire plus. Nous parlons d'un joueur qui n'a pas joué. Quinze joueurs ont joué des minutes aujourd'hui. Vous pouvez me poser toutes les questions à leur sujet. Gift va probablement rejouer bientôt et vous pourrez alors me poser à nouveau des questions à son sujet", a-t-il continué dans des propos relayés par Voetbalprimeur.