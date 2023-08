Officiel : Genk prête une onéreuse recrue

Castro évoluera cette saison au sein de la formation de LaLiga 2. Les deux clubs ont annoncé son prêt.

Un peu plus surprenant : une option d'achat a été incluse dans le deal.

Recruté pour plus de 3 millions d'euros l'été dernier, Castro n'a bénéficié que d'un temps réduit depuis. Il compte 26 apparitions toutes compétitions, avec 1 assist.

Gracias, Nicolás 💙 Our midfielder will play for the rest of the season at Elche CF.

