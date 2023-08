Zakaria El Ouahdi sur le départ au RWDM ? Voici sa réponse

Zakaria El Ouahdi est très convoité et semble même se diriger vers un départ, à en croire toutes les rumeurs. Mais l'ailier assure qu'il n'a la tête qu'au RWDM.

Zakaria El Ouahdi (21 ans) a changé de dimension cet été avec la victoire du Maroc U23 en Coupe d'Afrique des Nations. L'ailier du RWDM était titulaire lors de cette compétition très cotée, et cela couplé à sa belle saison en Challenger Pro League attire les regards.

En ce début de saison, de nombreux scouts font le déplacement pour le surveiller. Si son match face à OHL était moins spectaculaire que face à Genk, le résultat était cette fois au bout. "On est vraiment content de cette première victoire en JPL, on va retenir ce moment. Ca peut arriver d'encaisser le premier but mais on a bien renversé le match", se réjouissait l'international marocain.

El Ouahdi apparassait focalisé sur le RWDM, et pas sur les rumeurs. "Se maintenir en D1A, ça va être un gros challenge mais on va faire tout ce qui est en notre pouvoir. Le football, c'est imprévisible. On sait ce qu'on doit améliore et on verra", ajoute-t-il. "Les rumeurs de départ ? Je ne m'en occupe pas, je suis à Molenbeek et je suis focalisé sur Molenbeek".