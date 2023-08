Marseille devrait bel et bien se débarrasser de cet ancien de Pro League

Le départ de Malinoskyi est à l'ordre du jour depuis déjà un certain temps. Arrivé l'hiver dernier en provenance de l'Atalanta Bergame, l'international ukrainien a vécu des difficultés d'adaptation au football français et dans le système de jeu d'Igor Tudor. L'arrivée de Marcelino sur le banc de l'OM devrait donc coincider avec un transfert sortant de l'ancien de Genk.

Alors que le joueur semblait être en partance vers le Torino - le club et le joueur auraient trouvé un accord -, Fabrizio Romano nous apprend que le Besiktas serait dans la course.

Le club turc lui offrirait un "contrat important", mais l'Ukrainien privilégierait l'Italie ou l'Angleterre.

Besiktas are insisting for Ruslan Malinovskyi with both Olympique Marseille and player side. Turkish club now offering important contract but no green light from the midfielder 🇺🇦



Understand Malinovskyi's priority remains Italy or England, Torino are pushing. Race is open.