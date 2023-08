Officiel : les Buffalos se renforcent

Le club de La Gantoise s'est encore renforcé. Les Buffalos ont recruté Archibald Brown.

La Gantoise l'a annoncé par voie officielle. Brown vient du club suisse Lausanne Sport. Le latéral gauche a signé un contrat de quatre ans avec les Buffalos.

L'arrière gauche de 21 ans a joué dans les catégories de jeunes de Derby County et a déménagé en Suisse à l'âge de 19 ans, où il a joué pour Lausanne Sport. Dans ce club, il a évolué au deuxième niveau suisse la saison dernière et a contribué à la promotion du club au plus haut niveau en inscrivant cinq buts et en délivrant quatre passes décisives. Il va maintenant franchir une nouvelle étape dans sa carrière à Gand.