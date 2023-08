Romaine Mundle évoque son choix d'avoir rejoint le Standard plutôt qu'Anderlecht : "Quand j'ai vu les supporters..."

L'ailier anglais est venu depuis Tottenham pour grandir et goûter au monde professionnel. Si Anderlecht était aussi intéressé par ses services, Romaine Mundle a finalement choisi le Standard et ses supporters.

Ce dimanche, le Standard se rendra au Sporting Charleroi dans le cadre de la troisième journée de Jupiler Pro League. Deux jours avant ce choc wallon déjà capital, Romaine Mundle s’est présenté devant la presse pour la toute première fois.

« Je suis content de jouer ici, dans ce championnat vraiment difficile. C’est ma première saison dans un noyau professionnel et j’ai encore besoin d’un peu de temps pour m’adapter, surtout physiquement. Je veux développer ma carrière et me développer moi-même, à la fois dans la tête et dans mon jeu. »

Titulaire durant toute la préparation, l’ancien des Spurs était sur le banc pour le déplacement à Saint-Trond lors de la première journée. « Je n’en ai absolument pas voulu à l’entraîneur, je respecte sa décision. J’aimerais évidemment être titulaire à chaque fois, mais j’essaye de faire le maximum dès que je monte au jeu. »

Interrogé sur ses plus grosses qualités, Romaine Mundle n’a pas surpris dans sa réponse. « J’aime être direct dans mon jeu et faire la différence en 1 contre 1. Il est vrai que je peux évoluer au centre mais ma meilleure position est sur les ailes. Un petit peu plus à gauche, mais je peux aussi très bien jouer sur le côté droit. Je pense que je peux apporter de la vitesse et aider l’équipe à se tourner vers l’avant » poursuit l’international espoir.

Aussi pisté par Anderlecht, Mundle a finalement choisi le Standard et a été convaincu pour une raison bien précise. « Je suis venu voir un match de Play-Offs la saison dernière contre Westerlo. J’ai immédiatement été conquis par les supporters. Je suis persuadé que j’ai fait le bon choix pour la suite de ma carrière » a conclu le jeune joueur (20 ans).