Autrefois pisté par Anderlecht, il est désormais dans le viseur du Standard

Le mercato du Standard n'est pas encore terminé. Un renfort pourrait notamment encore débarquer à l'arrière gauche.

Autrefois considérée comme un championnat de retraités, la MLS est aujourd'hui reconnue à sa juste valeur, à savoir comme un championnat qui peut lui aussi fournir des talents intéressants pour le football européen. C'est le cas de DeJuan Jones, l'arrière gauche de New England.

Agé de 26 ans, il était notamment dans les radars d'Anderlecht l'année dernière mais l'opération n'avait pas abouti. Cet été encore, plusieurs clubs européens l'ont à l'oeil. Selon ESPN, le Standard fait partie des prétendants pour celui qui est désormais un titulaire au sein de la sélection américaine.

L'idée serait de renforcer le poste d'arrière gauche vu les doutes autour de Barrett Laursen et de la perspective de voir Aaron Donnum continuer à évoluer plus haut. Mais Stuttgart et Augsbourg seraient aussi sur les rangs. DeJuan Jones compte 124 rencontres de MLS, il est encore sous contrat jusqu'en 2025.