Wilfried Kanga déjà encourageant : "Le Hertha voulait que je reste, mes options étaient nombreuses"

Premier match et première titularisation pour l'attaquant ivoirien, qui s'est déjà rendu décisif en assistant Denis Dragus pour l'ouverture du score liégeoise.

Le Standard tenait sa première victoire de la saison, mais a été rejoint dans les dernières minutes du derby wallon. Un résultat finalement frustrant pour les Rouches, d'autant que le penalty accordé à Charleroi ainsi que le carton rouge attribué à Nathan Ngoy font couler beaucoup d'encre.

"Pas du tout satisfait avec ce point, un petit peu dégoûté même. On tenait cette victoire, et c'est vraiment frustrant de la voir nous échapper. En deuxième période, on n'a pas assez gardé le ballon et posé notre jeu pour les faire courir. On a les qualités pour le faire. Il nous a manqué quelques petites choses, mais l'équipe va aller de mieux en mieux. On méritait de gagner aujourd'hui. Je trouve ce penalty très léger, d'autant qu'il est accompagné d'une carte rouge. Le bilan comptable est insuffisant, mais la saison est encore longue" commente le nouvel attaquant du Standard, Wilfried Kanga.

Intéressant dans les déviations, l'avant-centre de 25 ans a déjà pu utiliser ses qualités physiques pour offrir l'ouverture du score liégeoise à Denis Dragus. "Je suis content de mon premier match, mais je pense que je peux faire encore plus. Je n'ai fait que deux matchs de préparation avec le Hertha et je n'ai joué que 30 minutes. Je peux garder le ballon, partir en profondeur, mais j'ai encore besoin d'un petit peu de rythme."

© photonews

Alors que le Standard a évolué en 4-3-3 lors des deux premiers matchs, l'attaquant arrivé en prêt depuis le Hertha Berlin s'est dit satisfait de son association avec le buteur roumain. "Mon association avec Dragus s'est bien déroulée, dès les premiers entraînements. J'aime comme il joue et je pense que nous sommes compatibles. Cela ne fait que deux ou trois jours que je suis avec le groupe, cela veut dire qu'on peut encore beaucoup progresser. Le système de jeu ? On l'a travaillé dans la semaine, il y avait déjà des automatismes. L'entraîneur veut que j'apporte mon expérience, mes courses, que je puisse garder le ballon et être décisif en marquant des buts."

Bien que la formation berlinoise soit aussi détenue par 777 Partners, Wilfried Kanga n'a absolument pas été obligé de rejoindre le Standard. D'ailleurs, le Hertha souhaitait le voir rester au sein de son noyau. "Je leur ai dis que je voulais partir et j'avais beaucoup d'options. Dès que le Standard s'est présenté, j'ai vu que c'était un bon projet et je l'ai trouvé intéressant pour le futur de ma carrière. J'ai aimé notre discussion avec Fergal Harkin, Carl Hoefkens et Yaya Touré. J'ai vu qu'ils me voulaient vraiment et que j'avais quelque chose de spécial à apporter à l'équipe" a conclu Wilfried Kanga.